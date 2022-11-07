Polonya, Rusya sınırına tel örgü çekiyor

Polonya, Rusya arasındaki 200 kilometrelik sınıra dikenli tel ördü.

Polonyalı yetkililer, Polonya ile Rusya'ya ait Kaliningrad arasındaki sınır boyuna geçici bir dikenli tel örmeye başladı.

200 kilometrelik doğu sınırının tamamının koruma altına alınacağı bildirildi. Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.