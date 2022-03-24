Polonya Rus oligarkların 33 milyon 700 bin euroluk mal varlıklarını dondurdu

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus oligarkların ülkedeki 33 milyon 700 bin euro değerindeki mal varlıklarını dondurdu.

Polonya Maliye Bakan Yardımcısı Sebastian Skuza, Polonya'da mal varlığı bulunan Rus oligarklara yönelik atılan adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Skuza, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından atılan adımlar kapsamında Rus oligarklara ait 33 milyon 700 bin euro değerindeki mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.

Polonya'nın faaliyetlerin şuanda mal varlıklarının sadece dondurulması olduğunu vurgulayan Skuza, Rus varlıklarına el konulmasına olanak sağlayacak anayasa değişikliğiyle ilgili bakanlar kurulunda mutabakat sağlandığını ve yakın zamanda meclise sunulacağını söyledi. .