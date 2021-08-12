Polonya Parlamentosu, tartışmalı yasayı kabul etti

Polonya Parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren medyanın yabancı mülkiyetini sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlayacak tartışmalı yeni yasa tasarısını kabul etti. Taslak yasa, Avrupalı olmayan medya sahiplerinin Polonya'daki medya şirketlerinde kontrol ve hisse sahibi olmasını engelleniyor.

Polonya Parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren medyanın yabancı mülkiyetini sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlayacak tartışmalı yeni yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı, Mecliste yapılan oylamada, 216 'hayır'a karşı 228 milletvekilinin 'evet' oyuyla kabul edildi. 10 vekil de oylamada 'çekimser' kaldı.

Taslak yasa, Avrupalı olmayan medya sahiplerinin Polonya'daki medya şirketlerinde kontrol ve hisse sahibi olmasını engelleniyor.

Söz konusu yasa, ülkedeki en büyük özel medya ağının ABD'li sahibi Discovery Inc.'i Polonya'daki varlıklarını satmaya zorlamasının yanı sıra medya bağımsızlığına bir saldırı olarak değerlendiriliyor.

Yasanın pratikte, sadece aşırı sağcı, milliyetçi çizgideki hükümeti eleştiren ve yaptığı haberlerle sık sık Polonya makamlarının suistimallerini ortaya çıkaran haber kanalı TVN24 ve TVN'nin hedef alacağı belirtiliyor.

Medyanın ağırlıklı olarak aşırı sağcı hükümetin kontrolünde olduğunu belirten ve bağımsız bir medya talebinde bulunan muhalifler uzun süre tasarının Meclis'te oylanmaması için gösteriler düzenlemişti.

Meclis'te oylamanın yapıldığı sırada polis, parlamento binasının dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda gösterici, oylamaya tepki gösterdi.

Tasarının muhalefetin az bir çoğunluğa sahip olduğu Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor. Üst meclis tasarıda değişiklik önerisinde bulunma ve tasarının geçişini geciktirme hakkına sahip olsa da son sözü nihai olarak

Parlamento'nun alt kanadı söyleyecek

Tasarı daha sonra, yasanın hararetli destekçilerinden ve sağcı hükümetle aynı duruşa sahip Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya önüne gidecek.

Duda'nın ABD'li şirketlerin Polonya'da medya alanında faaliyet göstermesini engelleyecek tasarıyı imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Discovery, Meclis'in bu adımından derin endişe duyduğunu belirterek, Senato ve Devlet Başkanı Duda'dan yasa tasarısını kabul etmemesini istedi.

Bu arada Polonya'da iktidarda bulunan ve koalisyonu oluşturan 3 partiden biri olan Anlaşma Partisi'nin (Accord) dün koalisyondan ayrılma kararı üzerine hükümet, meclisteki çoğunluğunu kaybetmişti.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.