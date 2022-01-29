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TIMETURK / DÜNYA / Polonya Meclisinden Ukrayna'ya tam destek

Polonya Meclisinden Ukrayna'ya tam destek

Polonya Parlamentosu, NATO ve Avrupa Birliği üye ülkelerine seslenerek Rus saldırganlığı ile karşı karşıya kalan Ukrayna’ya tam destek vermeye çağırdı. Ayrıca Polonya Parlamentosu, Rusya’nın saldırgan politikasını kınadı.

42 Dakika Önce
2022-01-29 15:55:29
Polonya Meclisinden Ukrayna'ya tam destek

Polonya Parlamentosu, dün Ukrayna'ya destek veren kararı kabul etti. Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü faaliyetlerin Polonya tarafından endişeyle takip edildiği vurgulanarak şu ifadeye yer verildi:

"Bu faaliyet, Avrupa'da silahlı bir çatışmaya ve istikrarsızlığa yol açma konusunda ciddi bir risk oluşturuyor ayrıca Polonya'nın çıkarlarına aykırıdır”

Parlamento, NATO ve AB üye ülkeleri hükümetlerine, savaşla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya tam destek verme ve Rus saldırganlığına net bir yanıt verme çağrısında bulundu.

“Kuzey Akım-2'ye karşıyız”

Rusya'nın AB ülkeleri ve ortaklarına uyguladığı enerji baskısının mevcut krizin ifadelerinden biri olduğu kaydedilen kararda, “Rusya'nın saldırganlığı karşısında Avrupalı ülkelerin birliğini baltalayan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının faaliyete geçirilmesine karşıyız.” denildi.

Ukrayna'nı AB ve NATO üyeliğine tam destek

Ayrıca kararda, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO üyelik yolunun açık kalması gerektiği ve katılım hakkının tartışılmaz olduğu vurgulandı. .

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