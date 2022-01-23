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Polonya’dan Rus saldırısı durumunda Ukrayna'ya destek açıklaması

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın olası saldırısı durumunda Polonya'nın Ukrayna'ya destek vereceğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-01-23 00:24:24
Polonya’dan Rus saldırısı durumunda Ukrayna'ya destek açıklaması

Duda, Ukrayna ile Rusya arasında gerilim üzerine dün Polonya'nın güneyindeki tatil beldesi Wisla'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'nın olası saldırısı durumunda Polonya'nın desteğine güvenebileceğini ve Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonuna tam destek verdiklerini söyledi.

Duda'nın dış politika danışmanı Jakub Kumoch da "Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi, boyutu ve ölçeği ne olursa olsun her türlü saldırganlığa karşı koymakla yükümlüdür." açıklamasını yaptı.

Polonya basınında Polonya ile Ukrayna arasında özel bir hat kurulmasının ve gelecek birkaç hafta içinde iki ülke cumhurbaşkanı yardımcıları arasında daha fazla görüşme yapılmasının planlandığı haberleri yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabında "Polonya halkına ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu daima desteklediği için minnettar olduğu" paylaşımını yaptı. AA .

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