Polonya'dan Baltık Denizi'nden Vistül Lagünü'ne gemi geçişleri yeni bir kanal

Polonya, Baltık Denizi'nden Vistül Lagünü limanına geçişleri sırasında gemilerin Rusya'dan izin almak zorunda kalmaması için yapılan yeni kanalı açtı. Henüz tamamlanmayan kanal ayrıca Baltık-Elblag rotasını yaklaşık 100 kilometre kısaltıyor.

Polonya, Baltık Denizi'nden Vistül Lagünü'ne gemi geçişleri için yeni bir kanal açtı.

Kanalın açılışı için hazırlanan Zodiak II teknik gemisinin geçişini izlemek için ellerinde Polonya bayraklarıyla yüzlerce kişi yağmur altında toplandı, bu sırada ulusal marş çalındı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, konuşmasında, bu yatırımın karşılığının, çevresindeki arazilerin değerinin artması, ticaret, iş ve turizm sayesinde lagün üzerindeki şehirlerin ve limanların gelişmesiyle alınacağını ifade etti.

Duda, bu kanalı açma amaçlarının, "yetkilileri başkalarına saldırmaktan ve boyun eğdirmekten çekinmeyen, dost olmayan bir ülkeden izin istemek zorunda kalmamak olduğunu" vurguladı.

Yaklaşık 420 milyon dolara inşa edildi

Polonya'nın sağcı iktidar partisi lideri Jaroslaw Kaczynski de kanalın, Polonya'nın işsizlik sorununun yaşandığı kuzeydoğusunun kalkınması için "yeni bir itici güç" olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 420 milyon dolara inşa edilen kanal, Baltık Denizi ve Gdansk Körfezi'nden Elblag'a ve lagünün daha küçük limanlarına, Rusya'nın Pilawa Boğazı'ndan geçme izni almadan seyahat etmelerini sağlayacak.

Henüz tamamlanmayan kanal ayrıca Baltık-Elblag rotasını yaklaşık 100 kilometre kısaltıyor. .