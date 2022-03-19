Polonya'dan AB'ye çağrı: Rusya ile tüm ticareti durdurun!

Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki Avrupa Birliği'nin Rusya ile tüm ticareti durdurması çağrısında bulundu.

Rusya'ya dört ayrı yaptırım paketi hazırlayan Avrupa Birliği'ne daha fazla yaptırım çağrısı geliyor.

Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki, Polonya'nın Avrupa Birliği'ne Rusya ile ticaretin tümüyle yasaklanması teklifinde bulunduğunu belirtti.

Morawiecki, Polonya'nın yaptırım paketine Rusya ile deniz ve karadan olmak üzere tüm ticaretin durdurulması teklifinin eklenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. Morawiecki, Rusya ile tüm ticaretin kesilmesinin Rusya'yı bu savaşı durdurma konusunda zorlayacağını söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleri geçen hafta Rusya'ya dördüncü yaptırım paketi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Dördüncü yaptırım paketi Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef alırken Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsü de askıya alındı.

AB'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının engelleyeceği aktarılmıştı.

Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 eurodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması öngörülmüştü. .