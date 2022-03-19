DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Balkondan ateş açarak komşularını vuran “hanım ağa” sosyal medya fenomeni çıktı
Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?
Afrika’nın yarısı Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyor
Ayhan Bilgen 'Sessizlerin Sesi Hareketi'ni başlattı
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza yüzünden otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Tuba Kavak: “Doğayı ve Hayvanları Seven İnsanlardan Korkmayın!”
Halk TV'de sular durulmuyor! Gazeteci Kahveci de ayrıldı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında!
Bolu Dağı Tüneli zincirleme kaza anı videosu | Bolu Dağı Tüneli kaza videosu
Aziz 18. bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz son bölüm izle | Aziz'in yeni bölümünde neler oldu?
Ukrayna direniyor! 'Putin'in 'B Planı' da başarısız oldu'
Doktoru darp etmekle suçlanan uzman çavuş hakkında son dakika gelişmesi
Yunus Dönertaş kimdir? Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş nasıl öldü, öldürüldü mü?
'Kafamız nasıl güzel' diyen adam öldü mü? Yunus Dönertaş öldü mü? I Yunus Dönertaş kimdir?

TIMETURK / DÜNYA / Polonya'dan AB'ye çağrı: Rusya ile tüm ticareti durdurun!

Polonya'dan AB'ye çağrı: Rusya ile tüm ticareti durdurun!

Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki Avrupa Birliği'nin Rusya ile tüm ticareti durdurması çağrısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-19 14:30:47
Polonya'dan AB'ye çağrı: Rusya ile tüm ticareti durdurun!

Rusya'ya dört ayrı yaptırım paketi hazırlayan Avrupa Birliği'ne daha fazla yaptırım çağrısı geliyor.

Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki, Polonya'nın Avrupa Birliği'ne Rusya ile ticaretin tümüyle yasaklanması teklifinde bulunduğunu belirtti.

Morawiecki, Polonya'nın yaptırım paketine Rusya ile deniz ve karadan olmak üzere tüm ticaretin durdurulması teklifinin eklenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. Morawiecki, Rusya ile tüm ticaretin kesilmesinin Rusya'yı bu savaşı durdurma konusunda zorlayacağını söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleri geçen hafta Rusya'ya dördüncü yaptırım paketi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Dördüncü yaptırım paketi Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef alırken Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsü de askıya alındı.

AB'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının engelleyeceği aktarılmıştı.

Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 eurodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması öngörülmüştü. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş