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TIMETURK / DÜNYA / Polonya, Belarus sınırında olağanüstü hal ilan etti

Polonya, Belarus sınırında olağanüstü hal ilan etti

Polonya parlamentosu, göçün artması ve Rus liderliğindeki askeri tatbikatların yaklaşması nedeniyle Belarus sınırında olağanüstü hal ilanına onay verdi.

1 Saat Önce
2021-09-07 16:28:10
Polonya, Belarus sınırında olağanüstü hal ilan etti

Sert yasa, büyük toplantıları yasaklıyor ve Polonya'nın Belarus sınırındaki bölgelerde 30 gün boyunca hareketi sınırlandırıyor.

Polonya, Belarus'u göçmenleri AB'ye yasal giriş konusunda sahte vaatlerle bölgeye uçmaya teşvik etmekle suçluyor.

Belarus bir AB üyesi değil, ancak üç AB ülkesi ile sınır komşusu.

Polonyalı milletvekilleri Pazartesi günü yasayı onaylamak için oy kullandılar, ancak birçok muhalif politikacı acil durum önlemlerinin orantısız olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmen sayısından hızlı artış

Polonya ve diğer AB ülkeleri Litvanya ve Letonya, yaz başından bu yana Irak, Afganistan ve diğer Orta Doğu ve Asya ülkelerinden gelen göçmenlerde büyük artışlar gördü.

Sadece geçen ay, Polonya sınır muhafızları, 2020'nin tamamında sınırdan yasa dışı geçiş yapanların sekiz katı kadar kişiyi gözaltına aldı.

AB, Belarus'un otoriter Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yu yaptırımlara misilleme olarak göçmen akınını düzenlemekle suçladı.

Belarus hükümeti iddiaları reddetti ve sınırdaki durumdan Batılı politikacıları sorumlu tuttu.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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