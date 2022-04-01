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Polonya Başbakanı'ndan Rusya hakkında dikkat çeken iddia

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın, yakında Ukrayna'nın üçte birini ele geçirmeyi planladığını savundu.

1 Saat Önce
2022-04-01 15:00:24
Polonya Başbakanı'ndan Rusya hakkında dikkat çeken iddia

Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki, CNN'e verdiği röportajda, Rus askerlerinin yeniden gruplaştığını belirterek "Özellikle Donbas bölgesinde, Ukrayna güçlerini hızla kuşatmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ukrayna topraklarının üçte birini aldıktan sonra çok daha güçlü bir pozisyonda müzakere yapmak isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, Rusya'nın uzun vadeli yaptırımlardan endişe ettiği görüşünde olduğunu dile getirerek Polonya olarak varlıklara el konulmasından tutun, Rus petrolünün ve doğal gazının alımını durdurmak için her şeyin yapılmasından yana olduklarını söyledi.

Polonya Başbakanı ayrıca Rusya'nın gelecek birkaç ay için savaşa hazır olduğunu, Avrupa Birliği ile NATO'nun ise bu olasılığa karşı aynı şekilde hazırlanıp hazırlanmadığından emin olmadığını sözlerine ekledi. .

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