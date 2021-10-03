Politico: ABD, Türkiye’ye yaptığı gibi Hindistan’a da yaptırım uygulayacak mı?

Hindistan, ABD'nin uyarılarına rağmen Rusya ile S-400 anlaşmasında ilerliyor. Amerikan Politico gazetesi, Washington yönetiminin, Türkiye'ye yaptığı gibi Hindistan’a da yaptırım uygulayacak mı?” diye soruyor.

Hindistan ile ABD arasında 'S-400' gerilimi yaşanıyor.

Hindistan, ABD'nin uyarılarına rağmen Rusya ile S-400 füze savunma sistemi anlaşmasında ilerliyor. Bu ülkeye karşı Türkiye benzeri yaptırımlar kapıda.

Joe Biden yönetiminin Pasifik stratejisi, bu yıl Hindistan'ın Rusya ile tartışmalı 5 milyar dolarlık silah anlaşmasına varmasıyla büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak.

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma anlaşması uzun zamandır Washington için bir endişe kaynağıydı, ancak Aralık ayında beklenen teslimatlarla Beyaz Saray, iki ülke arasındaki karmaşık ilişkiyi nasıl yöneteceğine karar vermek zorunda kalacak.

HİNDİSTAN GERİ ATIM ATMIYOR

İki ülke arasındaki 'S-400' kirizini değerlendiren Amerikan gazetesi Politico, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Rus hava savunma sisteminin alımına devam etme kararı aldığını ve "yaptırım tehdidine rağmen son üç yılda geri adım atmadığını" söyledi.

Gazete, Türkiye'ye karşı uygulamaya geçirilen ABD'nin 'Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası' olarak bilinen CAATSA'yı Hindistan için uygulanıp-uygulamayacağını gündeme getirdi.

Şimdiye kadar, CAATSA kapsamında yaptırım uygulanan ülkeler arasında Rusya'dan S-400 sistemini satın alan Türkiye ve Çin'in bulunduğunu yazan gazete, Biden yönetimini Türkiye'den sonra bir kez daha büyük müttefiği Hindistan ile arasındaki ilişkileri zor durumda bırakacağını dikkat çekti.

Gazete, Hindistan'ın da Türkiye'ye benzer şekilde Rusya ile S-400 anlaşmasında ilerlediğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta Washigton'da Biden başkanlığında düzenlenen ve dört ülke (Hindistan, Avustralya, Japonya ve ABD) liderinin katıldığı zirvede gündemde olmasına rağmen ABD'li ve Hintli yetkililerin S-400 meselesini görüşmediğini yazan gazete; Hindistan, on yıllardır Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve İsrail'de üretilen silahların müşterisi olduğunu belirtti.

Gazete, “Son yıllarda Washington'da birbirini takip eden yönetimler Hindistan'ı Rus silahlarından uzaklaştırmaya çalışarak bu konuda önemli kazanımlar elde etti. Ancak Rusya, Hindistan silahlı kuvvetlerine nükleer güçle çalışan denizaltılar ve savaş gemileri satarak bazı kilit sistemleri kontrol ediyor. S-400 hava savunma sistemi ufukta görünüyor” dedi.

"ERDOĞAN ABD'NİN UYARILARINA KARŞI ÇIKIYOR"

“2020'de Trump yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan ilk kez S-400 füzeleri almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkardı ve CAATSA yaptırımları uyguladı; bu, uzun zamandır NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı büyük bir adımdı” diyen Politico gazetesi, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Washington'un Patriot savunma sistemlerini satmayı reddetmesinin ardından baştan beri bu uyarılara karşı çıkıyor. Daha geçen hafta Erdoğan, S-400'leri yeniden almaya hazır olduğunu belirterek, "Kimse savunma sistemlerimize hangi ülkeden, hangi seviyeden müdahale edemeyecek" dediğini hatırlattı.

Şu anda Atlantik Konseyi'nde bulunan eski Trump yönetiminin siyasi-askeri işlerden sorumlu dışişleri bakan yardımcısı Clark Cooper ise, Washington yönetiminin, Hindistan hükümetinin attığı adımları ayrıntılı bir şekilde izlediğini ve sürekli uyardığını dile getirdi.

CAATSA YASASI NEDİR?

2017 CAATSA Yasası, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına yanıt olarak geldi ve ülkeleri Rus teçhizatı satın almaktan caydırırken aynı zamanda Rus silah endüstrisini de cezalandırmayı amaçlıyordu. Bununla birlikte, Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesine yaptığı silah ihracatının hacmi göz önüne alındığında, Trump ve Biden yönetimleri, Rus teçhizatı satın alma konusunda uzun bir geçmişe sahip müttefikleri düşmanlaştırmaya karşı yasayı dengelemek için çalıştılar.

Washington'da ise müttefiği Hindistan'a yaptırım uygulanması konusunda henüz bir karar verilmedi.

Çin ile Himalaya bölgesinde sınır anlaşmazlığı yaşayan Hindistan, 5 adet S-400 savunma hava sisteminin alımı için 2019'da Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. Amerikan yetkililer ise Hindistan'ı CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı konsunda uyarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.