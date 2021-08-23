DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
Zonguldak’ta bölgenin en eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz
Pentagon’dan ‘Taliban’ açıklaması… ‘Yakın iletişim halindeyiz’
İngiliz basını Türkiye’den özür diledi
Gökhan Gönül’den Can Gönül açıklaması
Esnaf ve KOBİ'lere ekonomik öneriler
Rusya lideri Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
Güney Kore: ABD, ülkemizdeki askeri üslerine Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek istiyor
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor
Bisiklet İnisiyatifi Kayseri'de Bisiklet Turizmi İçin Rota Ağını Çıkardı
ABD Afganistan tahliyesini sürdürüyor… 30 bini aştı
İkinci öğretim üniversite harçları ne kadar? 2021-2022 MYO ve fakülte öğrenim ücretleri ne kadar?
ANALİZ: Afganistan ve Çin'in Kuşak ve Yol Projesi
Bakan Akar'dan ''iltica başvuru merkezi'' iddialarına yanıt

TIMETURK / DÜNYA / Polisler için kişisel jet giysisi geliştirildi: Hırsızların kabusu olacak!

Polisler için kişisel jet giysisi geliştirildi: Hırsızların kabusu olacak!

Birleşik Krallık'ta polis kullanımı için geliştirilen jet giysisi, polislerin uçmasını sağlıyor.

2 Saat Önce
2021-08-23 18:12:38
Polisler için kişisel jet giysisi geliştirildi: Hırsızların kabusu olacak!

Chip'te yer alan habere göre; kısa sürede para kazanabileceklerini düşünen küçük çaplı bir hırsız, bir kuyumcuya girer ve dükkandaki her şeyi ister. Malları çantasına doldurur ve caddeden kaçmaya başlar. Arabalarına daha yeni binen polisleri geride bırakır. Biri hariç... Hırsız arkasına bakar ve uzuvlarına bağlı jet motorları yardımıyla uçan bir polisin 137 km/saat hızla kendisine doğru uçtuğunu görür.

Bu noktadan sonra hırsızın pek de şansı olmayacağı kesin. Birleşik Krallık polis teşkilatı da bu hırsızın şansının olmayacağını düşünüyor ve bu yüzden hırsızları kolaylıkla yakalamak için bir süredir Gravity Industries jet giysisinin testlerini gerçekleştiriyor.

Jet giysilerinin polis görevlerindeki potansiyel uygulamalarının bir gösteriminde, kurucu ve Baş Test Pilotu Richard Browning, simüle edilmiş bir yüksek hızlı kovalamaca senaryosunda gökyüzüne çıktı. Silahlı bir adam bir polis kontrol noktasında durduruldu, ancak hızla koşarak uzaklaştı. Browning daha sonra eyleme çağırıldı ve giysiyi çalıştırarak suçluyu geçti, önüne indi ve silahını çekti.

Gösterim, İngiltere'nin Salisbury kentinde polis şefleri ve hükümet yetkililerinin önünde gerçekleştirildi ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı Martin Hewitt tarafından "biraz gürültülü" olarak nitelendirmesine rağmen pek çok kişiyi etkiledi. İki küçük jet içerisinde 1.000 beygir gücü için gürültünün kabul edilebilir bir bedel olduğu kesin...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş