Polisler için kişisel jet giysisi geliştirildi: Hırsızların kabusu olacak!

Birleşik Krallık'ta polis kullanımı için geliştirilen jet giysisi, polislerin uçmasını sağlıyor.

Chip'te yer alan habere göre; kısa sürede para kazanabileceklerini düşünen küçük çaplı bir hırsız, bir kuyumcuya girer ve dükkandaki her şeyi ister. Malları çantasına doldurur ve caddeden kaçmaya başlar. Arabalarına daha yeni binen polisleri geride bırakır. Biri hariç... Hırsız arkasına bakar ve uzuvlarına bağlı jet motorları yardımıyla uçan bir polisin 137 km/saat hızla kendisine doğru uçtuğunu görür.

Bu noktadan sonra hırsızın pek de şansı olmayacağı kesin. Birleşik Krallık polis teşkilatı da bu hırsızın şansının olmayacağını düşünüyor ve bu yüzden hırsızları kolaylıkla yakalamak için bir süredir Gravity Industries jet giysisinin testlerini gerçekleştiriyor.

Jet giysilerinin polis görevlerindeki potansiyel uygulamalarının bir gösteriminde, kurucu ve Baş Test Pilotu Richard Browning, simüle edilmiş bir yüksek hızlı kovalamaca senaryosunda gökyüzüne çıktı. Silahlı bir adam bir polis kontrol noktasında durduruldu, ancak hızla koşarak uzaklaştı. Browning daha sonra eyleme çağırıldı ve giysiyi çalıştırarak suçluyu geçti, önüne indi ve silahını çekti.

Gösterim, İngiltere'nin Salisbury kentinde polis şefleri ve hükümet yetkililerinin önünde gerçekleştirildi ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı Martin Hewitt tarafından "biraz gürültülü" olarak nitelendirmesine rağmen pek çok kişiyi etkiledi. İki küçük jet içerisinde 1.000 beygir gücü için gürültünün kabul edilebilir bir bedel olduğu kesin...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.