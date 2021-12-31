Polisin ev baskınında çatışma çıktı: 20 ölü

Irak'ta terör suçlamasıyla aranan kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma çıktı. Olayda 20 kişi hayatını kaybetti.

Irak ordusuna bağlı Babil Operasyonları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Babil şehrinde bir evde, terör suçlamasıyla aranan iki kişiye yönelik operasyon sırasında çatışma çıktı.

O sırada evde bulunan kalabalık, güvenlik güçlerine ateş açtı.

Güvenlik güçleri karşılık verdi, çatışmada aynı aileden 20 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.