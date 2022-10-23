Polis Kuran'ı Kerim yakılmadan aldı ve Pegida liderini tutukladı

İslam karşıtı hareket Pegida'nın bir Kur’an yakacağını açıklamasının ardından Rotterdam'daki Merkez İstasyonu yakınında Büyük bir Müslüman grubu gösteri yaptı. Pegida adına herhangi bir gösteri yapılmadı ancak Pegida lideri Edwin Wagensveld 'inancı aşağılamak' suçundan tutuklandı.

Wagensveld'in Twitter'da yayınlanan bir videosunda peygamberle alay etmişti. Ayrıca "İslam'ı kirlettiğini" ve "hiçbir şeyden korkmadığını" dile getirmişti.

Pegida karşıtı protestocular, Rotterdam Merkez İstasyonun önündeki halka açık yolda sarı bir sis bombası parlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Simons, bu hafta başlarında Pegida'nın Rotterdam'da Kur'an yakacağını duyurmuş ancak bunun yasak olduğunu da belirtmişti. Wagensveld bu sabah Twitter'da duyurulan gösteri için Rotterdam'a gittiğini bildirdi.

Polis eylemin kontrolünü iyi başlatamamasına rağmen bir Kur'an'ı yakılmadan önce aldı ve Wagensveld'ı tutukladı. Pegida adında daha fazla aktivist olup olmadığı bilinmiyor. Pegida Karşıtı göstericiler oldukça kalabalıktı ve Kuran'ın ellerinden alındığı öğrenilince sevinç yaşadılar.

Ayrıca her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için karakolda çok sayıda polis vardı. Müslümanlar Allahu Ekber diye bağırarak yumurta ve havai fişek attılar. Gösteri öğleden sonra 14:30 civarında sona ermek zorunda kaldı ve o sıralarda Merkez İstasyon çevresinde barış geri geldi.