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Polanya, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelere tepki gösterdi
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Polanya, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelere tepki gösterdi

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelerin cezalandırması gerektiğini ifade etti.

3 Saat Önce
2022-04-28 18:32:48
Polanya, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelere tepki gösterdi

Moskova, düzenlediği basın toplantısında, "Macaristan, Avusturya ve Almanya Rus yaptırımlarını engelliyor ve bu ülkelerin Avrupa Komisyonu tarafından sorumlu tutulacağını umuyorum." dedi.

Rusya'nın doğal gaz kesintisine atıfta bulunan Moskova, "Eksik olan, Rus gazına karşı tam yaptırımlar. Bu Gazprom ile olan tüm sorunları çözecektir, beklentilerimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

Moskova, Norveç gazını Polonya'ya iletecek yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli "Baltık Hattı" olarak bilinen boru hattının eylül ayında hizmete gireceğini duyurdu.

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG SA, Gazprom'un 27 Nisan'da Yamal boru hattında gaz tedarikini durdurduğunu açıklamıştı.

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