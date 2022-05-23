PKK/YPG Suriye'de sivillerin evlerine el koyuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında bir varlık gösteremeyen terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneyinde işgal ettiği bölgelerde sivillere yönelik baskılarına devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinin güneyindeki mevzilerini gizlemek için sivillerin evlerine el koyuyor. TSK'nın bu mevzilere yönelik operasyonları ise terör örgütü tarafından sanki sivillere yönelik bir saldırı gibi gösteriliyor.

Bölgede yılbaşından itibaren 7 bin sivili evlerinden eden terör örgütü, 300'e yakın eve el koyarken, çok sayıda evin altına da tünel kazdı. Evlerinin altına tünel kazılmasına müsaade etmeyen 22 sivil ise silah zoruyla alıkonuldu.

Terör örgütü el koyduğu evlere silah ve mühimmat yerleştiriyor. Evlere gizlenen teröristler sivil görünümlü bu binalardan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı cezalandırma atışları ise terör örgütü tarafından sivil yerleşimlere yönelik bir saldırı gibi yansıtılıyor. Mehmetçik, örgütün tüm gizlenme taktiklerine rağmen operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. 2022'in başından bu yana bölgede 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

TRTHaber