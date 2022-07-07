PKK/YPG, Esed rejimiyle anlaştı

PKK/YPG, Tel Rıfat ve Münbiç’e düzenlenecek beşinci harekat öncesi Esed rejimiyle anlaştı. Rejim Münbiç, Kobani ve Ayn İsa hattına 550 asker gönderdi. Ayrıca PKK'lılara zırhlı araç ve askeri ekipman desteği sözü verildi.

Suriye'nin kuzeyine yeni harekat sinyalinin ardından bölgede hareketlilik arttı. PKK/YPG, bir yandan rejim, diğer yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle peş peşe toplantılar düzenleyip operasyondan kurtulmaya çalışıyor. Münbiç, Himeym ve Kamışlı'da yapılan görüşmelerin ardından PKK/YPG, Esed rejimi ile anlaştı.

ASKER VE ZIRHLI DESTEĞİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; PKK, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı rejimle birlikte hareket edeceklerini ilan etti. Anlaşma gereği PKK işgali altındaki bölgelere rejim bayrağı asılacağı, ortak operasyon merkezi kurulacağı öğrenildi. Esed rejimi Münbiç, Kobani (Aynel Arap) ve Ayn İsa hattına 550'ye yakın asker gönderdi. Rejimin ayrıca PKK'ya zırhlı araç ve askeri ekipman desteği vereceği iddia edildi.

ABD İLE İKİ AYRI GÖRÜŞME

PKK'nın ABD ve diğer koalisyon güçleriyle de görüşmeleri sürüyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı bir heyet Kobani'yi ziyaret etti. Suriye Gözlemevi de 30-40 ABD'li, Fransız ve İngiliz temsilciden oluşan askeri heyetin 10 araçlık konvoyla Münbiç'e geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar Münbiç Askeri binasında PKK'lı teröristlerle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

BİR GECE ANSIZIN

Bölgeye düzenlenecek beşinci harekat için TSK'nın hazırlakları sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine takviye birlikler ve askeri teçhizat gönderildi. Olası operasyonda Türkiye ile birlikte hareket edecek Suriye Milli Ordusu (SMO) da yönünü Münbiç ve Tel Rıfat'a çevirdi. Operasyonda görev alması beklenen Sultan Murat Tümeni'nden bölgeye çok sayıda asker kaydırıldı. .