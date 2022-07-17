PKK'yı operasyon korkusu sardı! Ayn El Arap'ı Şam rejimi bayraklarıyla donattılar

Türkiye'nin yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından PKK/YPG, Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentine Şam rejiminin bayrağını astı.

Türkiye'nin PKK/YPG'nin kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından PKK/YPG'de başlayan panik devam ediyor.

Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentine Şam rejiminin bayraklarını astığı görüldü.

TÜRKİYE TARAFINDAN DA GÖRÜLÜYOR

Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında PKK/YPG'lilerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün Şam rejimi bayrağı asıldı.

Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, PKK/YPG'lilerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi.

PKK'lıların silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü.