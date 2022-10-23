PKK'ya darbe! 1043 adet silah ele geçirildi

Irak’ın kuzeyinde 6 aydır süren operasyonlarda 1043 adet silah ele geçirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi.

6 aydır süren amansız mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyon ile bugüne kadar toplam 1043 adet silahı da ele geçirdi.

Bu kapsamda; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi. .