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PKK Sincar'da 52 kişiyi kaçırdı

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'nın 52 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

1 Saat Önce
2021-09-29 00:25:26
PKK Sincar'da 52 kişiyi kaçırdı

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan haberde, Peşmerge Komutanı Şemo İdo'nun konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

İdo, Sincar'da PKK tarafından 52 kişinin kaçırıldığını ve bu kişilerin akıbetinin de şimdiye kadar bilinmediğini söyledi.

PKK, Sincar Anlaşması sonrası IKBY'ye yönelik terör eylemlerini artırdı

Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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