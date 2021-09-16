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PKK’nın Avrupa yapılanmasındaki 2 isim Norveç Meclisi’ne girdi
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TIMETURK / DÜNYA / PKK’nın Avrupa yapılanmasındaki 2 isim Norveç Meclisi’ne girdi

PKK’nın Avrupa yapılanmasındaki 2 isim Norveç Meclisi’ne girdi

PKK'nın Avrupa yapılanmasından iki isim, Norveç Parlamentosu'na girdi. İki PKK'lı, örgütün aktif isimleri arasında. Bu isimlerin sözde sivil toplum faaliyetleri adı altında örgüte hizmet ettikleri biliniyor.

3 Saat Önce
2021-09-16 14:08:38
PKK’nın Avrupa yapılanmasındaki 2 isim Norveç Meclisi’ne girdi

PKK'nın Avrupa yapılanmasından iki isim, Norveç meclisine girdi. Seher Aydar ve Mani Hüseyni adlı iki PKK'lı, ülkede örgütün Avrupa faaliyetlerinde etkin rol oynuyor.

Aydar, örgütün Norveç'teki kilit isimlerinden. Oslo'da örgütün "dayanışma merkezi" adı altında kurduğu yapılanmanın başında bulunuyor. Dahası, ülkedeki örgüt bağlantılı çoğu oluşumda Seher Aydar ismi geçiyor.

Örgüte finansman sağlıyor

32 yaşındaki Aydar, sözde sivil toplum oluşumları üzerinden terör örgütüne finansman sağlıyor.

Hatta, örgütün medya yüzlerinin başında geliyor. Aydar, ülkedeki siyasi partilerden Kızıl Parti'nin de gençlik kolları başkanı.

33 yaşındaki Mani Hüseyni, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı doğumlu. Norveç'ten önce ailesi ile İsveç'te yaşayan Hüseyni, İşçi Partisi'nden parlamentoya girdi. Mani Hüseyni, örgüt toplantılarına sıkça katılan bir isim olarak biliniyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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