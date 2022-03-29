PKK, Deyrizor'da evleri ateşe verdi
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu Derneç köyüne düzenlediği baskında 4 sivili alıkoyduğunu ve birçok evi ateşe verdiğini bildirdi.
2022-03-29 16:50:58
Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, 25 Mart'ta Deyrizor ilinin doğusunda yer alan Derneç köyüne baskın düzenledi.
Teröristlerin köyden 4 sivili alıkoyduğu ve birçok sivilin evini ateşe verdiği kaydedildi.
Örgüt tarafından alıkonanların tümünün derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de özellikle Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgalinde tuttuğu yerleşimlere baskınlar yaparak sivilleri alıkoyuyor. AA .
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