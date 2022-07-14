PKK destekçisi Hollandalı gazeteci Irak'tan da sınır dışı edildi

2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen PKK destekçisi olan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından da 'istenmeyen kişi' ilan edilerek ülkeden sınır dışı edildi.