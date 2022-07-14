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PKK destekçisi Hollandalı gazeteci Irak'tan da sınır dışı edildi

2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen PKK destekçisi olan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından da 'istenmeyen kişi' ilan edilerek ülkeden sınır dışı edildi.

2 Saat Önce
2022-07-14 10:26:27
PKK destekçisi Hollandalı gazeteci Irak'tan da sınır dışı edildi

PKK destekçisi olan ve 2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, Irak'tan da sınır dışı edildi.

Sosyal medya hesabından polis ekiplerinin kendisini Erbil Havaalanı'na getirdiğini duyuran Geerdink, durumun sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.

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Kuzey Doğu Suriye sınırını geçerken polis ekipleri tarafından araca bindirildiğini belirten Geerdink, 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirterek, "Şu anda Erbil Havaalanı'na getirildim. Erdoğan'ın kolu uzun" ifadelerini kullandı.

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IKBY yetkililerinin 'bir kalemden' korktuğunu öne süren PKK yanlısı gazeteci, "Kalemimin fazla keskin olmasından inanılmaz derecede gurur duyuyorum." dedi.

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