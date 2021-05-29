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PKK destekçileri Brüksel'de ABD ve NATO’yu protesto etti

PKKdestekçileri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında NATO ve ABD karşıtı gösteri düzenledi.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 16:26:21
PKK destekçileri Brüksel'de ABD ve NATO’yu protesto etti

Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan 100 kadar örgüt destekçisi, "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yaptı.

PKK'lılar örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu pankartlar açtı.

Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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