Pizzacının ardından bu kez futbol maçına alınmadı

Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.