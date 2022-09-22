Pique ile ayrılan Shakira: Sıradan bir ayrılık değil

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliğini sonlandıran Shakira, aldatma iddialarının ardından ilk kez konuştu. 45 yaşındaki şarkıcı, 'Sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç.' dedi

Futbol dünyasının yıldız ismi Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira ile ayrılmıştı. Ayrılık nedeni ise Pique'nin, Shakira'yı aldatması olarak iddia edilmişti.

"BU KONUYLA İLGİLİ KONUŞMAK ÇOK ZOR"

Shakira, verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen 45 yaşındaki şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

"AYRILIĞIMIZ SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"

Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç." diye konuştu.

Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor." dedi.

"MÜZİK BENİM İÇİN HAYAT KURTARICI"

Şarkıcı, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna ise, "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım." yanıtını verdi. .