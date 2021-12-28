Pinochet'in eşinin ölümünü kutladılar
Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin dul eşi ve ülkede kutuplaştırıcı bir figür olan Lucia Hiriart, 99 yaşında öldü.
2021-12-28 05:25:43
Haberin dakikalar içinde, kalabalıklar başkent Santiago'da bir hanedanın sonu olarak gördükleri şeyi kutladılar.
Bazıları için Hiriart bir hayırseverdi. Başkalarına göre, kocası üzerinde algılanan etkisi nedeniyle yerildi.
Pinochet, 3.000'den fazla kişinin devlet tarafından öldürüldüğü veya kaybolduğu 1973 ile 1990 yılları arasında hüküm sürdü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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