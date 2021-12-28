DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İbrahim Kalın: 'İnanmak sadece bir şeye inanmak değildir'
Irak Hizbullahı, kurulacak yeni hükümeti boykot edeceğini duyurdu
Pinochet'in eşinin ölümünü kutladılar
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Maduro'nun altın talebini reddetti
Küba'da nüfusun yüzde 90'ından fazlası aşılandı
Anne sütünden kolye!
Taliban'dan kadınlara 72 kilometre sınırı!
Konya'da tefecilik operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Bin 450 Afgan çocuğu ABD'te tek başına!
Elektronik sigaraların zararları nelerdir?
Nostradamus'un 2022 kehanetleri belli oldu
Azerbaycan para birimi nedir?
F klavye nedir?
Tiktok nedir? TikTok’ta nasıl takipçi arttırılır?
ANALİZ: 'Bitcoin balonu ne zaman patlayacak?'

TIMETURK / DÜNYA / Pinochet'in eşinin ölümünü kutladılar

Pinochet'in eşinin ölümünü kutladılar

Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin dul eşi ve ülkede kutuplaştırıcı bir figür olan Lucia Hiriart, 99 yaşında öldü.

2 Saat Önce
2021-12-28 05:25:43
Pinochet'in eşinin ölümünü kutladılar

Türk Telekom

Haberin dakikalar içinde, kalabalıklar başkent Santiago'da bir hanedanın sonu olarak gördükleri şeyi kutladılar.

Bazıları için Hiriart bir hayırseverdi. Başkalarına göre, kocası üzerinde algılanan etkisi nedeniyle yerildi.

Pinochet, 3.000'den fazla kişinin devlet tarafından öldürüldüğü veya kaybolduğu 1973 ile 1990 yılları arasında hüküm sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş