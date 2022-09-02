Pilot çileden çıktı: Çıplak fotoğraf göndermeye devam edilirse...

Bir Southwest Airlines uçağında, bir yolcu AirDrop'tan diğer yolculara çıplak fotoğraflar göndermeye başlayınca pilottan ilginç bir uyarı geldi.

TikTok'ta yayınlanan bir videoya göre, bir pilot uçakta AirDrop üzerinden çıplak fotoğraflar gönderen yolcu nedeniyle uçuşu iptal etme uyarısında bulundu. Olay ABD'nin Houston kentinden Meksika'nın Cabo San Lucas kentine havalanmak üzere pistte ilerlemeye başlayan bir uçakta yaşandı.

TikTok'ta çok izlenen videoya göre bir yolcu, uçuş öncesi AirDrop üzerinden kendisine çıplak fotoğraf gelmesi üzerine durumu uçak personeline bildirdi. Pilot ise bir uyarı anonsu yaptı. Pilotun anonsunda şu ifadeler yer aldı: "Şöyle bir anlaşma yapalım. Bu fotoğraflar gelmeye devam ederse hazır havalanmamışken uçağı kapıya geri götüreyim. Herkesi indirip güvenlik birimlerini göreve çağırayım ve herkesin seyahati mahvolsun. Ya da fotoğraflar gelmesin ve uçak havalansın. Yani arkadaşlar Cabo'ya gitmek istiyorsanız bu AirDrop her neyse onu bir kenara bırakın, çıplak fotoğraf yollamayın"

Pilotun çağrısı, kullanıcı Teighlor Marsalis (@teighmars) tarafından gönderilen 25 Ağustos tarihli bir TikTok paylaşımında yakalandı.

Burada bahsi geçen AirDrop, Apple'ın birbirine yakın iPhone, iPad ve iPad Touch'lar arasında WiFi veya hücresel bağlantı olmadan fotoğraf veya diğer dosyaların gönderilmesini sağlayan bir sistem. Bu araç, tanıdığınız insanlarla büyük medya dosyalarını paylaşmak için oldukça kullanışlı olsa da, ayarlarını diğer kullanıcılar tarafından bulunmayacak şekilde değiştirmeyen iPhone kullanıcılarının bu tür istenmeyen olaylar yaşamasına sebep olabiliyor. Özellik açılırsa, bir kişi AirDrop isteklerini kabul edebilir veya reddedebilir.

TikTok kaydını yapan Marsalis, kendisine de AirDrop aracılığı ile bu fotoğraflardan birinin geldiğini, ancak almayı reddettiğini söylüyor.

Southwest Airlines, FOX Business'a yaptığı açıklamada, "Müşterilerin ve çalışanların güvenliği ve refahı Southwest ekibinin her zaman önceliğidir. Çalışanlarımız potansiyel bir sorundan haberdar edildiğinde bizimle seyahat edenlerin rahatını desteklemek için sorunları ele alır" dedi.

Öte yandan pilotun anons videosu, yaklaşık 3 milyon kez görüntülendi.

YENİ BİR SUÇ: CYBER FLASHING

Associated Press'e göre, AirDrop veya başka bir elektronik yöntemle başka bir kişiye istenmeyen cinsel fotoğraflar gönderilmesi 'cyberflashing' olarak adlandırılıyor ve yeni bir suç türü.

Insider'ın haberinde ABD'de yapılan bir araştırmaya yer veriliyor ve şu ifadeler var: "Yakınlardaki yabancılara istenmeyen ve müstehcen fotoğraflar gönderme olarak tanımladığımız 'Cyberflashing' yeni bir sorun değil. 2017 Pew Araştırma Merkezi raporunda , 18-29 yaş arası kadınların %53'ü, istenmeyen müstehcen görüntüler gönderildiğini bildirdi (aynı aralıktaki erkeklerin %37'si). 2021 tarihli bir rapor, 35 yaşın altındaki kadınların %33'ünün genel olarak çevrimiçi cinsel tacize uğradığını gösterdi (aynı yaş aralığındaki erkeklerden üç kat daha sık). Cyberflashing Teksas'ta zaten bir suç olarak kabul ediliyor"