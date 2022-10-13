Pfizer yöneticisinden dünyayı ayağa kaldıracak aşı itirafı!

ABD merkezli ilaç firması Pfizer'ın kıdemli yöneticisi Janine Small, Covid-19 aşısının kullanıma sunulmadan önce bulaşmayı önleyip önlemediğini bilmediklerini itiraf etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin üst düzey yetkililerinin katılımıyla oturumlar gerçekleştirildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından ilaç şirketlerine sorular yöneltildi.

Kıdemli Pfizer yöneticisi Janine Small, Pfizer olarak, Covid-19 aşılarını kullanıma sunduklarında aşının virüsün bulaşmasını önleyip önlemediğini bilmediğini itiraf eden bir açıklama yaptı.

Hollandalı Avrupa Parlamentosu üyesi Rob Roos, Small'a, “Pfizer Kovid-19 aşısı, piyasaya girmeden önce virüsün bulaşmasını durdurup durdurmadığı test edildi mi? Değilse, lütfen açıkça söyleyin. Cevabınız ‘evet' ise, verileri bu komite ile paylaşmak ister misiniz? Ve gerçekten dürüst bir cevap istiyorum, evet ya da hayır ve bunu dört gözle bekliyorum” sorusunu yöneltti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın yerine oturma katılan Small, ‘şirketin bilim hızıyla hareket etmesi gerektiğini' savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Piyasaya girmeden önce immunizasyonu durdurmayı biliyor muyduk sorusuna gelince; Hayır. Piyasada neler olup bittiğini gerçekten anlamak için bilim hızında ilerlemek zorundaydık ve bu açıdan, her şeyi risk altında yapmak zorundaydık.”

CEO Bourla'nın da aynı cevap vereceğini belirten Small, “Sanırım Dr. Bourla, burada olmamasına rağmen, dönüp size, 'Biz değilsek, o zaman kim? derdi" diye konuştu.

Roos, oturumdan bir bölümü Twitter üzerinden paylaşarak, açıklamaları ‘skandal' olarak nitelendirdi. Roos, “Dünya çapında milyonlarca insan, 'başkaları için yaparsın' şehir efsanesi nedeniyle aşı olmak zorunda olduğunu hissetti. Şimdi bunun ucuz bir yalan olduğu ortaya çıktı. Bu açığa çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı. .