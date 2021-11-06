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TIMETURK / DÜNYA / Pfizer'ın koronavirüs için ürettiği hapın etkinlik oranı açıklandı

Pfizer'ın koronavirüs için ürettiği hapın etkinlik oranı açıklandı

Pfizer, koronavirüs tedavisi için geliştirilen hapın etkinlik oranını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-06 10:09:11
Pfizer'ın koronavirüs için ürettiği hapın etkinlik oranı açıklandı

Yaklaşık 24 saat önce İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu, Merck & Co tarafından geliştirilen Molnupiravir isimli COVID-19 hapına kullanım izni vermişti. Dünyada ilk kez bir COVID-19 hapının almasından bir gün sonraysa BioNTech'le ortak geliştirdiği koronavirüs aşısıyla bilinen Pfizer'dan önemli bir açıklama geldi.

Pfizer, COVID-19 için geliştirdikleri anitiviral hapının etkinlik oranını açıkladı. Şirket, hapın koronavirüs kaynaklı hastaneye yatma ve ölümü %89 oranında engellediğini duyurdu. Böylelikle Pfizer, COVID-19 hapının onayını alan ilk şirket olan Merck & Co'nun hapına da önemli bir fark atacağının işaretini verdi. Merck & Co, geçtiğimiz ay hapın ölüm ve hastaneye yatışı %50 oranında azalttığını açıklamıştı.

Pfizer'ın bu sonucu paylaştığı çalışması 1.219 COVID-19 hastası üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmadaki test grubu, hafif ila orta şiddette COVID-19 teşhisi konulan ve obezite ve yaşlılık gibi en az bir ciddi risk taşıyan kişilerden oluşuyordu. İlaç, çalışma kapsamında semptom görülmeye başlandıktan 3 ve 5 gün sonra hastalara verildi.

Elde edilen sonuçlara göre ilacı semptomların başlamasından 3 gün sonra alan kişilerin %0,8'i hastaneye kaldırıldı. Tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediği tespit edildi. Plasebo grubundaki hastaların hastaneye yatış oranıysa %7'ydi ve 7 kişi de hayatını kaybetmişti.

Semptomların başlamasından 5 gün sonra hapı alan kişilerde de benzer sonuçlar elde edildi. İlacı alan hastaların %1'i hastaneye kaldırılırken plasebo grubundakilerin %6,7'si hastaneye kaldırıldı. Plasebo grubundaki 10 kişiyse hayatını kaybetti. Şirket, henüz ilacın herhangi bir yan etkisini açıklamadı. Fakat hem tedavi hem de plasebo grubundaki hastaların %20'sinde advers etkiler görüldüğünü açıkladı.

Bununla birlikte şirket, 2021 yılı sonuna kadar haptan 180 bin paket üretmeyi beklediğini, 2022 yılının sonuna kadarsa bu sayının en az 50 milyona çıkacağını açıkladı. Pfizer'ın hap açıklamasının ardından şirketin hisseleri %13 artış yaşadı. Pfizer'ın rakibi Merck & Co hisselerindeyse %6 düşüş görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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