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TIMETURK / DÜNYA / Pfizer CEO'sundan kritik açıklama

Pfizer CEO'sundan kritik açıklama

Virüse karşı aşı geliştiren ABD merkezli Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla salgının biteceği tarihi açıkladı. Bourla aşılar ile ilgili de çok tartışılacak ifadeler kullandı

1 Saat Önce
2021-09-28 01:02:26
Pfizer CEO'sundan kritik açıklama

Bourla şu ifadeleri kullandı:

“Gezegenimiz tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu. Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.”

Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği aşıdaki mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine ilişkin ise, ABD'nin bir yıl içinde normale döneceğini düşündüğünü söyledi. CEO, Koronavirüs aşılarının ise hayatımızdan çıkmayacağını iddia etti.

Bourla'ya göre, insanlar pandemi sona erdikten sonra da güçlendirici aşıları olmaya devam edecek.

CEO, insanların o yıl grip virüsünün en olası varyantına karşı korunmak için her yıl grip aşısı olmalarına benzer şekilde, insanların her yıl koronavirüs güçlendirici aşıları almaya devam etmeleri gerekeceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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