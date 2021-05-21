‘Pfizer aşısı Sinovac’a göre iki kat daha etkili’

Dünyada pandemi etkisi sürerken aşılarla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Bu kapsam yapılan bir bilimsel araştırmada ‘Pfizer aşısı Sinovac’a göre iki kat daha etkili’