‘Pfizer aşısı Sinovac’a göre iki kat daha etkili’
Dünyada pandemi etkisi sürerken aşılarla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Bu kapsam yapılan bir bilimsel araştırmada ‘Pfizer aşısı Sinovac’a göre iki kat daha etkili’
Tüm dünyanın gündemini meşgul eden Kovid-19 pandemisine ilişkin olarak en güçlü silah olarak gösterilen aşılar için tartışmalar devam ediyor.
Son dönemde gerçekleşen bilimsel araştırmalara göre “Pfizer'ın bir dozda ürettiği antikor sayısını Sinovac 2 aşıda üretebiliyor”
İşte o çalışmanın belgesi:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)