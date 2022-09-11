‘Peygamberler hangi ülkedendi?’ Arap sosyal medyasını birbirine karıştıran soru!

Kendisini “safsatacı” olarak tanıtan ve izlenme ve şöhret için seks, ırklar, yaradılış ve dinler hakkında tepki çeken içerikleriyle tanınan Keşakiş, bu kez peygamberlere ırk tayini yaptı. Sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Arap tiktok kullanıcısı Ali Keşakiş'in ortaya attığı “Peygamberler hangi ülkeden?” sorusu Arap sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma çıkardı. Kendisini “safsatacı” olarak tanıtan ve izlenme ve şöhret için seks, ırklar, yaradılış ve dinler hakkında tepki çeken içerikleriyle tanınan Keşakiş, bu kez peygamberlere ırk tayini yaptı.

Hz. İbrahim Iraklı, Hz. İsmail Suriyeli

250 bin civarında kullanıcının takip ettiği Keşakiş, peygamberlerin ırk dağılımını şu şekilde yaptı:

“Hz. Adem, Bahreyn

Hz. İdris, Iraklı

Hz. Nuh, Iraklı

Hz. Salih, Ürdünlü

Hz. İbrahim, Iraklı

Hz. Lut, Ürdünlü

Hz. İsmail, Suriyeli

Hz. Yakup, Suriyeli

Hz. Yusuf, Suriyeli

Hz. Musa, herkes Mısırlı olduğunu düşünmesine rağmen Iraklı

Hz. İsa, Filistinli

Hz. Muhammed, Suudi Arabistanlı”

Kendisi Iraklıyken, oğlu nasıl Suriyeli oluyor?

6 milyondan fazla izlenme alan Keşakiş'in videosuna tepkiler ise gecikmedi. Keşakiş'e tepki gösteren birçok Arap sosyal medya kullanıcısı, videonun en temel mantık kurallarının dışında hazırlandığını, peygamberlerin yaşadığı modern tarih öncesinde bugünkü tarzda devlet isimlendirmelerinin olmadığını kaydettiler.

Bir kullanıcı, “Nasıl Hazreti İbrahim Iraklıyken oğlu Hz. İsmail Suriyeli olabiliyor?” sorusunu sorarken, Mısırlı bir kullanıcı da “Hz. Adem, cennette yaratıldı, beni Bahreynli olduğuna ikna etmeni istiyorum” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise “Ya Sübhanallah, o zaman devletler ya da devletlerin isimlendirmeleri mi vardı yani?” değerlendirmesinde bulundu. .