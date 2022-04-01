'Petrol rafinerisine saldırıyı ne teyit ediyoruz ne de yalanlıyoruz'

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Motuzyanık, Rusya'da Belgorod şehirdeki petrol rafinerisine helikopterlerle yapılan saldırının Ukrayna ile ilişkisine dair iddiaları ne teyit ne de yalanladı.

Motuzyanık, düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna, Rus saldırısını püskürtmek için bir savunma harekatı yürütüyor. Fakat bu Rusya Federasyonu topraklarında meydana gelen tüm felaketlerden ve olaylardan Ukrayna'nın sorumlu olması anlamına gelmez. Bu tür suçlamaları ilk kez görmüyoruz. Bu nedenle bu bilgiyi ne teyit ediyorum ne de yalanlıyorum." dedi.

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmiş, rafineride patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını duyurmuştu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği bildirilmişti. .