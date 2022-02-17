‘Peşmerge’ için ayrılan silahlar Ukrayna'ya gönderiliyor

Kanada’nın 2016 yılında Peşmergeye verilmesini vaat ettiği teçhizat, silah ve mühimmat paketi, Bağdat hükumetinin karşı çıkması nedeniyle depoya kaldırılmıştı. Kanada hükumetinin bu paketi Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna’ya vereceği bildirildi.

Kanada Başbakanı Trudeau, hafta başında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri ve mali yardımda bulunacaklarını duyurmuştu.

Trudeau, “Rusya tehdidine karşı” kendini savunması için Kiev'e 500 milyon dolar kredi vereceklerini ve ölümcül silahlar tabir ettiği 7.8 milyon dolar değerinde silah yardımı yapacaklarını ifade etti.

Peşmergeye gönderilecekti

Ancak Kanada basınına göre, bu askeri yardım paketi, 2016'da “Kürtlere vaat edilen ve Irak hükumetinin itiraz etmesi üzerine depoya kaldırılan” silah ve ekipmanlardan oluşuyor.

Fakat sevkiyata dahil edilen silahlar içerisinde, zamanında Peşmerge için ayrılan Carl Gustaf tanksavar füze sistemleri yer almayacak.

Ukrayna ise, müttefiklerinden bu tür tanksavar silahları özellikle talep ediyor.

Ottawa Citizen'in haberine göre, Kanada'nın Ukraynaya göndereceği paketin içerisinde 60 milimetre havan topları, bombaatarlar, 50 kalibrelik keskin nişancı tüfekleri, tabancalar, susturucular, termal kameralar, dürbünler ve Kanada Kuvvetleri tarafından kullanılan C6 ve C9 makineli tüfekler de yer alıyor.

Ekipman, 500 ila 600 personelden oluşan bir kuvveti donatmak için yeterli.

Trudeau söz vermişti

Başbakan Trudeau, 2016 yılında IŞİD'e karşı mücadelede Peşmerge Güçleri'ne destek amacıyla silah yardımında bulunacaklarını açıklamıştı.

Irak hükümeti, “niyetleri bir gün Irak'tan ayrılmak olan ve bunu açıkça beyan eden Kürtlerin” silahlandırılmasına karşı çıktı.

Gazetenin haberine göre, “Kürt liderler de, Kanada'dan gelecek yardımın hem IŞİD'e karşı savaşmak hem de gelecekte bağımsız bir Kürt devletini savunmak için gerekli olduğunu” söyledi.

Bağdat Hükümeti o dönem, askeri yönden güçlü bir Kürdistan'ın bağımsızlık talebinde bulunacağı gerekçesiyle Koalisyon Güçleri ve diğer ülkelerin Peşmerge Güçleri'ne askeri yardım yapmasına karşı çıkmıştı.

Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dan Le Bouthillier, silah ve mühimmatın henüz gönderilmediğini, bunun için bir tarih verilmediğini söyledi.

Sözcü Bouthillier, Carl Gustaf tanksavar sistemlerinin neden pakete dahil edilmediğine dair bir açıklama yapmadı.

Kanada daha önce de techizat yardımında bulunmuştu

Kanada ordusu, 2015 yılında da Ukrayna kuvvetlerine gece görüş gözlüğü, kask, kurşun geçirmez yelek ve diğer ölümcül olmayan askeri teçhizatı göndermişti.

Ukrayna ordusu, büyük ölçüde Sovyet dönemine ait silah ve mühimmat ile donatıldığı için Kanada'dan gönderilen silahlarının ne kadar yararlı olacağı henüz belli değil.

Kanada, 2015 yılında Ukrayna'ya silah gönderme planları yapmış, fakat dönemin savunma bakanı Jason Kenney buna karşı çıkmıştı. Ukrayna'ya gönderilmesi düşünülenler arasında 5.000'den fazla Eryx tanksavar füzesi ve özel zırhlı araçlar bulunuyordu.

Kanada Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da görev yapan askerlerinin bir kısmını geçici olarak ülkeden çekerek, Avrupa'daki farklı noktalara aktaracağını duyurdu. Bu kampsamda yaklaşık 260 askerden oluşan Kanada askeri birliği Polonya'ya nakledildi.

Kaynak: Rudaw .