Peşmerge Bakanlığı: PKK’nın yerleştirdiği bomba etkisiz hale getirildi
Peşmerge Bakanlığı, Erbil'in Rewanduz ilçesinin Zini Werte bölgesinde daha önce PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2021-08-22 08:23:03
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Peşmerge Güçleri Askeri Mühendislik Birimi'nin Erbil'in Rewanduz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zini Werte sınırında önceden yerkeştirilen bombanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada “Peşmerge Bakanlığı'na bağlı 7'nci Piyade Tugayı sınırında (Zini Werte) önceden yerleştirilmiş ve patlamaya hazır bomba etkisiz hale getirildi” denildi.
Açıklamada, “Yapılan soruşturmada ulaşılan tüm deliller bombanın PKK tarafından yerleştirildiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
18 Ağustos'ta PKK unsurlarının Amedi'de siviller ve Peşmergelerin geçiş güzergahına döşediği bombanın patlaması sonucu bir Peşmerge yaralanmıştı.
5 Ağustos'ta da PKK unsurlarının Amedi - Dereluk yoluna yerleştirdiği 65 kilogramlık TNT tipi patlayıcı, Peşmerge timleri tarafından bulunarak imha edilmişti.
Kaynak: K24
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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