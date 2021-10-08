DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu, AK Parti ile masaya oturma şartını açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? ÇSGB 125 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un acı günü
Bugün hesaplara yatıyor! 20 milyon liraya yakın destek ödemesi
Burhan Akbudak kimdir? Milli güreşçi Burhan Akbudak nereli, kaç yaşında?
Uygurlara işkence ettiğini itiraf etti
Nahda’dan Cumhurbaşkanı Said’e ültimatom gibi uyarı
Nû Jîn belgeseli nedeniyle yargılanan Yönetmen Altay ve Anter’e verilen ceza belli oldu
Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'de kaç adet F-16 var?
Resmi Gazete'de yayımlandı: İki bakanlık için 135 personel alınacak
Tarihte ilk! Fidye yazılımı cinayeti mahkemeye taşınacak
Amazon ormanları eriyor
Türkiye F-16 mı alıyor? Türkiye ABD'den F-16 mı alacak?
'Türk Armin lakaplı' Armin Laschet istifaya hazır olduğunu söyledi
Peru’nun yeni başbakanı belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / Peru’nun yeni başbakanı belli oldu

Peru’nun yeni başbakanı belli oldu

Peru’da eski Kongre Başkanı Mirtha Vasquez, Peru’nun yeni başbakanı oldu.

2 Saat Önce
2021-10-08 08:29:39
Peru’nun yeni başbakanı belli oldu

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinesinin tamamı istifa etmişti. Bellido'nun istifasının ardından Devlet Başkanı Pedro Castillo, eski Kongre Başkanı Mirtha Vasquez'i Başbakan olarak atadı.

Vasquez, selefi Bellido'nun istifasının ardından Lima Hükümet Sarayı'nda düzenlenen törenle Peru'nun yeni başbakanı olarak yemin etti.

peru-iha_16_9_1633642691

Castillo'nun huzurunda düzenlenen resmi törende konuşan Vasquez, “Tanrıya yemin ederim ki, her gün onurları için yaşamla mücadele eden ve gerçek hak eden Peru halkına hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başbakan Vasquez, insan hakları konusunda uzmanlaşmış bir avukat ve Cajamarca yerlisi olduğu biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş