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Peru'daki Machu Picchu antik kentinde yeni yapılar bulundu

Peru'nun Machu Picchu antik kentinde yeni hamam ve su kanalları bulundu

1 Saat Önce
2022-01-25 09:17:36
Peru'daki Machu Picchu antik kentinde yeni yapılar bulundu

NBC'deki habere göre, arkeologlar, Machu Picchu'nun merkezinden sadece 8 kilometre uzaklıkta Chachabamba adlı tören alanının eteklerinde ormanın derinliklerinde gizlenmiş taş sunak, 14 hamam ve su kanalı sistemi buldu.

Araştırma ekibinin başı Varşova Üniversitesinden Dominika Sieczkowska, yeni keşfedilen yapılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Antik kent Machu Picchu'ya sadece çok ayrıcalıklı insanlar ulaşabiliyordu çünkü burası çok özel bir yerdi. Machu Picchu'ya ulaşmak için önce Chachabamba'da durmanız ve hamamda temizlenmeniz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Sieczkowska, lazerle ışık tespiti ve uzaklık tayini teknolojisiyle donatılmış İHA'ları kullanarak, bu önemli yapıların gün yüzüne çıkarıldığını dile getirdi.

Peru'da İnka medeniyetine ait Machu Picchu'yu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. .

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