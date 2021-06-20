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Peru'da sol parti destekçileri ayakta

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini kesin olmayan sonuçlara göre solcu Pedro Castillo'nun önde tamamlamasına rağmen uzun süredir resmi sonuçları açıklamayan Ulusal Seçim Jürisi (JNE) sol parti destekçileri tarafından protesto edildi.

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Google News - Timeturk
20.06.2021 09:31:17
Peru'da sol parti destekçileri ayakta

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini kesin olmayan sonuçlara göre solcu Pedro Castillo'nun önde tamamlamasına rağmen uzun süredir resmi sonuçları açıklamayan Ulusal Seçim Jürisi (JNE) sol parti destekçileri tarafından protesto edildi.

Peru basınında çıkan habere göre, başkent Lima'nın en büyük meydanlarından San Martin'e yürüyen binlerce Özgür Peru partisi yanlısı, JNE'den resmi sonuçları bir an önce açıklamasını talep etti.

Barışçıl bir yürüyüş gerçekleştiren Castillo yanlıları, "Vatan ve demokrasi için", "Sonuçlara saygı gösterin", "Sonuna kadar seninleyiz Castillo" yazılı pankartlar taşıdı.

Bir grup emekli askerin Peru hükümetine mektup yazarak seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yaptığı iddialarına da tepki gösteren göstericiler, darbe söylentilerini sloganlar eşliğinde protesto etti.

Öte yandan, sağ parti yanlıları da Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori'ye destek olmak amacıyla Lima'nın 28 Temmuz Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Yaklaşık 3 bin güvenlik görevlisi, karşıt görüşlü grupların birbirileriyle karşılaşmaması için önlem aldı.

- Fujimori, 200 bin oya itiraz ediyor

Peru'da resmi sonuçlar henüz açıklanmamasına rağmen sağcı Fujimori, ülke genelinde 802 sandıkta yaklaşık 200 bin oyun iptal edilmesi için JNE'ye itiraz etmişti.

- Peru'da resmi açıklama bekleniyor

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda solcu Castillo, 8 milyon 835 bin 579 oy alarak yüzde 50,12 ile seçimden birinci çıkmıştı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, sağcı Fujimori ise 8 milyon 791 bin 521 oy alarak yüzde 49,87 ile az farkla da olsa seçimi kaybetmişti.

Seçimin resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken Castillo destekçileri zaferlerini ilan ederek kutlamalara başlamıştı.

Fujimori taraftarları ise seçim sonuçlarının şeffaf olmadığını öne sürerek protestolar düzenliyor.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemi için görev yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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