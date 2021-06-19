DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'ABD'nin nüfuzunun hissedildiği ülkelerde artık Çin rüzgarı esiyor'
Macaristan'dan Türkiye'ye destek
Beyaz Saray, Ukrayna iddialarını yalanladı
17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi
Maduro'dan ABD'ye çağrı
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
Bünyavirüs'un Covid-19'dan farkı var mı?
ABD'nin Meksika Körfezi şeridinde 7 milyon kişiyi etkileyebilecek fırtına alarmı
AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na saldırı
Türk romanında arabanın statüsü
Stancu resmen Eyüpspor'da!
“Dünya'nın Güneş'ten gelen ısıyı tutma miktarı 14 yılda iki kat arttı”
Trabzonspor'a sürpriz ön libero: Jean-Eudes Aholou

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.06.2021 08:04:27
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş