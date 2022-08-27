Perde arkasından Hamas baskısı! İsrail’den normalleşme için 'sınır dışı' talebi

Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin Tel Aviv yönetiminin Hamas şerhi koyduğu iddia edildi. İsrail, Hamas’ın Türkiye’deki ofislerinin kapatılması ve liderlerinin Türkiye’den sınır dışı edilmesi için Ankara’ya baskı yapıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Ankara-Tel Aviv hattındaki diplomatik yumuşamada son olarak iki ülkenin büyükelçi atama kararı açıklandı. İsrail, yeni Ankara büyükelçisini açıklarken, Türkiye de yakında Tel Aviv büyükelçisini tayin edecek.

Hamas için Ankara'ya baskı

Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin Tel Aviv yönetiminin Hamas şerhi koyduğu iddia edildi. El-Kuds el-Arabi gazetesinden İsmail Cemal'in haberine göre; ikili ilişkilerdeki gelişmeye rağmen, İsrail yönetimi İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Türkiye'deki ofislerinin kapatılması ve liderlerinin Türkiye'den sınır dışı edilmesi için Ankara'ya baskı yapıyor.

“Bilinen bir şey”

Gazete, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı İrit Lillian'ın gazetecilerle buluşmasında yaptığı “Pek çok engel var. Fakat bizim için en temel engellerden biri İstanbul'daki Hamas ofisi. Hamas, uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak tanınıyor İsrail'in Türkiye'nin bu ofisi kapatmasını ve aktivistleri buradan göndermesini beklediği bilinen bir şey” açıklamasına da vurgu yaptı. El-Kuds el-Arabi, Lilian'ın halihazırda İsrail'i Ankara'da temsil eden en üst düzey diplomat olduğuna vurgu yaptı.

Gazete, Hamas'ın biri hareketin ofisi olmak üzere Türkiye'de insani yardım ve diğer bazı alanlarda çalışmalar yaptığını kaydetti. .