DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Müslümanlar 32 yıldır adalet bekliyor
Taksim Camii ibadete açıldı
ÖSYM ve MEB öğretmen sınav görev ücretleri | 2021 sınav görevli ücretleri ne kadar?
ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM ve MEB sınav görevli ücreti 2021
Araştırma: Büyük şehirlerdeki toplu taşıtlarda keşfedilmemiş virüs ve bakteri var
'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa
'Meral dede'... Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 'Bay Meral' dedi?
'Rusya'nın sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz'
Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis
Hilal Kaplan'dan sert eleştiri: 'Al Davutoğlu’nu, vur Babacan’a!'
Sosyal medyadan Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis
Doğu'nun gençleri artık 'Criminal' değil!
Yasin Börü davasında yeni gelişme
Azerbaycan Cumhuriyeti 103. yılını kutluyor
Pentagon'un yeni Afganistan kararı: 'Bizim Afganları da götüreceğiz'

Pentagon'un yeni Afganistan kararı: 'Bizim Afganları da götüreceğiz'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmek için 'hızla' planlar yapıldığını bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.05.2021 12:50:15
Pentagon'un yeni Afganistan kararı: 'Bizim Afganları da götüreceğiz'

BBC'nin haberine göre, Orgeneral Milley, ABD'ye destek veren "önemli" sayıda Afgan tercüman ve çalışanın, Taliban militanlarınca hedef alınabileceğini ifade etti.

ABD ve koalisyonu destekleyen çok sayıda Afgan'ın risk altında olabileceğini bildiklerini belirten Milley, ABD'nin askeri varlığının eylül ayına kadar Afganistan'dan çekilmesi öncesinde tercümanlar dahil Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmek için "hızla" planlar yapıldığını açıkladı.

Milley, Afgan tercümanların ve çalışanların korunmalarını sağlamak için gerekenin yapılmasının ve ülke dışına çıkmak istemeleri halinde bunu sağlamanın çok önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Sadece tercümanlar için değil, ABD ile çalışan pek çok kişiyle ilgili geliştirilmekte olan planlar olduğunu ifade eden Milley, Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Özel bir program kapsamında ABD'ye göç etmek için vize başvurusu yapan 18 bin kadar Afgan vatandaşı, başvuruları için yıllardır yanıt bekliyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş