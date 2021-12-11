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TIMETURK / DÜNYA / Pentagon: Ukrayna'ya 30 tanksavar teslim edildi

Pentagon: Ukrayna'ya 30 tanksavar teslim edildi

ABD’nin ekim ayında askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 30 tanksavar füze sistemi ve bunlara ait 180 füze teslim ettiği bildirildi.

3 Saat Önce
2021-12-11 20:05:23
Pentagon: Ukrayna'ya 30 tanksavar teslim edildi

Pentagon Sözcüsü Yarbay Anton Semelroth, ABD'nin ekim ayında askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 30 tanksavar füze sistemi ve bunlara ait 180 füze teslim ettiğini söyledi.

Semelroth, "1 Eylül'de açıklanan 60 milyon dolarlık askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 30 Javelin tanksavar sistemi ve bunlara ait 180 füze teslim edildi. Teslimat 23 Ekim'de gerçekleşti" dedi.

Semelroth ayrıca, ABD'nin 2021'de Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma yeteneğini destekleme konusundaki taahhütlerinin bir parçası olarak Ukrayna'ya 450 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığını kaydetti.

2.5 milyar dolar tahsis

Washington, 2014'ten bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için yaklaşık 2.5 milyar dolar tahsis etti. Askeri yardım çerçevesinde 2017 ve 2018 yıllarında 350 milyon, 2019'da 250 milyon, 2020'de 300 milyon ve 2021'de 450 milyon dolar verildi. ABD, Ukrayna'ya silah yardımının yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için uzmanlar gönderiyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'ya üye ülkeler tarafından Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarikinin Kiev'i ülkenin güneydoğusundaki ihtilafı güç kullanarak çözme girişimine itebileceği konusunda uyarmıştı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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