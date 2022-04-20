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Pentagon, Ukrayna ile ilgili uçak açıklamasını geri aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri alarak bunu sehven söylediğini, sadece bazı ülkelerin bu konuda tekliflerinin söz konusu olduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-20 20:45:51
Pentagon, Ukrayna ile ilgili uçak açıklamasını geri aldı

Kirby, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "Dün brifingde Ukrayna'nın uçak aldığını söyledim. Yanılmışım. Başka bir ulustan uçak almamışlar. Bölgedeki diğer ülkeler tarafından Ukrayna'ya sabit kanatlı savaş uçağı vermek üzere yapılan bir teklifi, aslında bu teklifin gerçekleştiği şeklinde anlamıştım." dedi.

Sözcü, bununla birlikte, ABD'nin koordinasyonu ve tedarikiyle Ukrayna'nın uçaklarını faaliyete geçirebilmesi için gerekli yedek parça ve ek ekipman sağlandığını kaydetti.

Kirby, "Dolayısıyla asıl konu, filolarında aktif uçak sayısı iki üç hafta öncesine göre arttı." diye konuştu.

Daha önce Polonya başta olmak üzere bazı ülkeler ellerindeki MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeyi teklif etmişti.

Birkaç bölge ülkesinin da Ukrayna ordusuna ellerindeki Rus yapımı uçakları verme konusunda istekli olduğu ifade ediliyor. AA .

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