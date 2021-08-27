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Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanına girdiği iddialarını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına girerek kontrolü sağladığı iddialarını yalanladı.

1 Saat Önce
2021-08-27 23:41:06
Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanına girdiği iddialarını yalanladı

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Taliban'ın Kabil Havalimanına girerek giriş kapılarında kontrolü sağladığı iddialarına ilişkin konuştu.

Kirby, "Taliban Kabil Uluslararası Havalimanına girmedi ve kapıların kontrolünü sağlamadı. Bu haberler doğru değil." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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