Pentagon: Taliban, Amerikalıların Kabil'deki havalimanına güvenli erişimine yardımcı oluyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki tahliye operasyonunun sorunsuz devam ettiğini ve Taliban'ın, ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıların Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na güvenli erişimine yardımcı olduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ile ABD'li komutan General William Taylor, Afganistan'ın başkenti Kabil'de devam eden tahliye operasyonuna ilişkin Bakanlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın "gerekirse Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra da kalabileceklerine" yönelik sözlerine ilişkin şimdiden bir yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Halen önlerindeki son tarihin 31 Ağustos olduğunu, o güne kadar maksimum sayıda insanı Afganistan'dan çıkaracaklarını belirten Kirby, "Eğer bir tarih değişikliği olursa bunu Taliban ile konuşmamız gerekecektir ancak şu anda öyle bir konuşma söz konusu değil." değerlendirmesini yaptı.

Kirby, bir soru üzerine Kabil'de ya da ülkenin başka bir yerinde Taliban'ın ABD vatandaşlarına saldırdığına ilişkin herhangi bir hususun rapor edilmediğini ve Amerikalıların havalimanına ulaşmalarının engellenmediğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü, ABD ile Taliban arasındaki temasların ne şekilde devam ettiğine ilişkin, "Taliban'la yaptığımız her görüşmenin detayını paylaşacak değilim fakat önemli olan şu ki onlar havalimanına ulaşmak isteyenlere güvenli geçiş sağlanmasına yardımcı oluyor." yorumunu yaptı.

Afganistan'da şu an ne kadar Amerikan vatandaşının kaldığı sorusuna "Bilmiyorum." şeklinde yanıt veren Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının bu konuyu daha iyi bileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.