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Pentagon: Rusya, Suriye'den Ukrayna’ya savaşçı taşıyor

Pentagon, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı yönündeki haberlerin doğru olduğunu açıkladı

2 Saat Önce
2022-03-07 21:18:23
Pentagon: Rusya, Suriye'den Ukrayna’ya savaşçı taşıyor

Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

BM: 1207 kişi öldü

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını 1207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti. AA .

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