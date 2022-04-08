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Pentagon: Rusya kuvvetlerini ülkenin batısına kaydırdı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını gördüklerini söyledi.

54 Dakika Önce
2022-04-08 21:52:55
Pentagon: Rusya kuvvetlerini ülkenin batısına kaydırdı

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, Kiev çevresinden çekilen Rus güçlerinin Belarus'taki toplanma alanlarına vardığını belirtti.

Yetkili, Rus güçlerinin bir kısmının ise Rusya'nın batı sınırlarındaki Belgorod ve Valuyki şehirlerine doğru kaydırıldığını aktardı.

Rusya'nın 44 günlük savaşta Ukrayna'ya 1500 civarında füze fırlattığını belirten yetkili, çatışmaların güneyde yoğunlaşmaya başladığını dile getirdi.

Yetkili, Rusya'nın savaş için hazırladığı muharip gücün yüzde 85'ini koruduğunu, yüzde 15 oranında ise zayiat verdiğini belirtti.

Mariupol kentinde çatışmaların devam ettiğini ifade eden yetkili, Rus ordusunun halen bu kenti ele geçirmeye çalıştığını kaydetti. AA .

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