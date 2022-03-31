DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çin’den Rusya açıklaması
Pentagon: Rusya Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20’sini kaydırdı
WP: Biden'ın oğlu Çinli şirketten milyonlarca dolar aldı
'Apple ve Meta müşteri bilgilerini bilgisayar korsanlarına verdi'
Profesör tartıştığı doktorun burnunu kırdı
“Ticari ahlakı kaybettik! Vicdanı da kaybettik”
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Meclis'i feshettim
Rusya'dan ateşkes açıklaması!
Ramazanda en uzun oruç tutacak olan il hangisidir? Oruç uzunluğu ve kısalığı neye göre hesaplanıyor?
Kemaliye ilçesi de 'sakin şehir’ seçildi
İYİ Parti'de görevden alınan Yavuz Ağırlıalioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?
İsrail: Yahudi siviller silahlanacak, Arapların silahlarına el koyulacak!
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül hangi branşta şampiyon oldu?
ABD: Putin yanlış yönlendirildi
İbo Show'a katılan Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayat hikayesi nedir?

TIMETURK / DÜNYA / Pentagon: Rusya Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20’sini kaydırdı

Pentagon: Rusya Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20’sini kaydırdı

Pentagon Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya’nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20’sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiği bilgisini paylaştı.

1 Saat Önce
2022-03-31 01:14:24
Pentagon: Rusya Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20’sini kaydırdı

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Kiev'in çevresine konuşlandırdığı kuvvetlerinden bazılarının Belarus'a doğru çekildiğini söyledi.

"Son 24 saat içinde Rusya'nın Kiev çevresine konuşlandırdığı askerlerinin ve taktik taburlarının küçük bir kısmını kaydırmaya başladığını gördük. Yaklaşık yüzde 20'sini."

Çekilen güçlerin geldikleri üslere dönmediklerini belirten Kirby, "Ruslar gerilimi düşürme konusunda samimi ise bunu iddia ediyorlar, o çekilen askerleri kendi garnizonlarına gönderirlerdi. Ama bunu yapmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, bahsi geçen yüzde 20'lik askerin Gostomel civarından çekildiğini söylerken bazı Rus güçlerinin Çernobil civarından da çekilmeye başladığını gördüklerini dile getirdi.

Rus ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i askeri operasyonlar konusunda yanlış yönlendirdiği iddiasına da yanıt veren Kirby, bu iddialarla hemfikir olduklarını ancak bu konuda istihbarat detaylarına girmeyeceğini söyledi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş