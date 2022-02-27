Pentagon: Ruslar hiçbir şehri ele geçiremedi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya çoğu kısa menzilli balistik füze olmak üzere 320 füze fırlattığını ve Ukrayna sınırına yığılan Rus askerlerinin üçte ikisinin şu anda ülkede olduğunu söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, çevrim içi yaptığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını yakından takip ettiklerini belirten yetkili, Rusya'nın bugüne kadar çoğu kısa menzilli balistik füze olan 320 füzeyi Ukrayna'ya fırlattığını, bazı fırlatmaların ise başarısız olduğunu aktardı.

"Ruslar yakıt ve lojistik sıkıntısı çekmeye devam ediyor"

Yetkili, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezine en fazla 30 kilometre yaklaşabildiğini dile getirerek, "Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı askerlerinin üçte ikisi şu anda Ukrayna sınırları içinde" bilgisini verdi.

"Rusların ivme kaybettiğini görüyoruz"

Rusların henüz Ukrayna'da herhangi bir şehri ele geçiremediğine ancak bu niyetlerinin sürdüğüne işaret eden yetkili, "Rusların ivme kaybettiğini görüyoruz, sert bir direnişle karşı karşıyalar. Ruslar yakıt ve lojistik sıkıntısı çekmeye devam ediyor" dedi.

Yetkili, Rusya'nın Kiev'in 150 kilometre kuzeyindeki Çernigiv kentini ağır kuşatma altına aldığına dikkati çekerek, Ukrayna'nın "kahramanca" mücadele verdiğini söyledi.

120 Amerikan vatandaşı Polonya'ya geçti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna'da yaşananları "savaş" olarak nitelendirerek, Montrö Boğazlar Sözleşmesini uygulayacağını açıklamasına ilişkin yetkili, "Savaş tanımına kesinlikle katılıyoruz. Bu konuda yorumum yok" yanıtını verdi.

Yetkili, bugüne kadar 120 Amerikan vatandaşının Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini ve Amerikan askerlerinin yardımına şu ana kadar ihtiyaç duymadığını sözlerine ekledi. .