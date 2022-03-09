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Pentagon: “Polonya’nın teklifini makul bulmadık'

Polonya’nın MIG-29 savaş uçaklarını Amerika’nın kullanımına sunma kararı hakkında konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Polonya hükümetiyle temasta olduklarını ancak Polonya’nın bu teklifinin makul olduğunu düşünmediklerini belirtti.

2 Saat Önce
2022-03-09 07:58:52
Pentagon: “Polonya’nın teklifini makul bulmadık'

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland NATO üyesi Polonya'nın MIG-29 savaş uçaklarını Amerika'nın kullanımına sunma kararının “sürpriz” olduğunu belirtti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de Polonya hükümetiyle temasta olduklarını ancak Polonya'nın bu teklifinin makul olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın sahibi olduğu savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme konusundaki kararın Polonya hükümeti tarafından alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımı konusunda müttefik ve ortaklarımızla istişare içinde olmayı sürdüreceğiz çünkü Polonya'nın teklifi bu konunun ortaya koyduğu karmaşık unsurlardan bazılarını göstermekte. ABD hükümetinin kullanımında olan savaş uçaklarının Almanya'daki bir NATO/ABD üssünden ayrılarak Ukrayna üzerinde Rusya ile tartışmalı olan bir hava sahasına uçması ihtimali tüm NATO ittifakı için ciddi endişeleri gündeme getirmektedir. Bunun için sağlam bir mantık olup olmadığı bizim için net değildir” denildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle konuya ve bunun lojistik zorluklarına ilişkin istişareleri sürdüreceğiz. Ancak Polonya'nın teklifinin makul bir teklif olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üç numarası olan Victoria Nuland da Senato Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda yaptığı açıklamada, ‘'Bildiğim kadarıyla bu uçakları bize vermeyi planladıkları önceden bizimle istişare edilmedi. O nedenle Polonyalılar'dan gelen sürpriz bir adım olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Polonya MIG-29 jetlerinin tümünü Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD'nin ücretsiz kullanımı için konuşlandırmaya hazır olduğunu bildirmiş, Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada diğer NATO ülkelerine benzeri adım atmaları çağrısı yapılmıştı.

Polonya'ya Patriot füze sistemi olasılığı

Reuters'ın haberine göre Varşova'nın Sovyet döneminden kalan filosunu kullanıma sunma kararının ardından ABD yönetimindeki uzmanlar bu savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevk edilmesinin önünde hukuki bir engel olup olmadığını araştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland bu süreçte Polonya'nın ihtiyaçlarının da değerlendirilmesi gerektiğini ve Washington'un Polonya'ya Patriot füze bataryalarının yerleştirilmesini de değerlendirdiğini söyledi.

Uzmanlar Polonya'nın Almanya'daki ABD üssünde kullanıma sunduğu uçakların Ukrayna'ya fiziksel olarak nasıl nakledileceği dahil olmak üzere bazı hukuki soru işaretlerinin bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak: VOA Türkçe .

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